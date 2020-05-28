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Рогозин назвал срок работы МКС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Международная космическая станция (МКС) проработает на орбите ориентировочно до 2030 года, сообщил глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"МКС - это семь, ну, может быть, еще десять лет существования. Все равно возникает усталость конструкции, усталость металла. Поэтому Международная космическая станция, наверное, просуществует, до 2030 года", – сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" в среду.

По его словам, Россия уже начинает работы по новой станции.

Он рассказал, что после 2030 года Россия создаст собственную станцию и уже начала разрабатывать ее модули. Новая станция сможет заправлять космические корабли топливом, чего раньше не могла делать ни одна другая станция.

Кроме этого глава Роскосмоса рассказал о перспективах и целях лунной прораммы.

космос Роскосмос МКС Дмитрий Рогозин

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