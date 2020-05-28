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Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

По его словам, высадка на Луне позволит отработать технологии высадки на другие небесные тела, "прежде всего астероиды", которые могут стать источником полезных веществ в отличие от Луны.

Рогозин назвал маниловщиной разговоры о выработке изотопа гелий-3 на Луне, потому что для этого нужно построить целый завод.

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Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин в январе говорил, что в 2020 году планируется утвердить российскую лунную программу.

Ранее Рогозин сообщал, что к 2030 году Россия планирует высадить человека на Луну. По его словам, пилотируемый полет к спутнику Земли пройдет в 2029 году.

Микрин также сообщал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его данным, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно представленному им плану Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться две недели.

В марте Рогозин заявил, что в России стартовало производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей".

Эскизный проект ракеты был одобрен в конце 2019 года. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, ракета создается на основе блоков ракеты-носителя "Союз-5".

Она будет иметь грузоподъемность 88 тонн и обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Это позволит начать пилотируемые полеты к Луне, включая вывод на орбиту спутника Земли пилотируемых и грузовых транспортных кораблей, посадочно-взлетных кораблей и модулей окололунных орбитальных станций.

Роскосмос космос Дмитрий Рогозин Луна

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