Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово". Об этом сообщили в московскому следственном управлении СКР на транспорте.

Инцидент на борту произошел 24 мая примерно в 17:15, после того, как самолет приземлился. Мужчины 2001 и 1986 года рождения сначала поругались, а потом начали драться.

Следователи уже опросили очевидцев, бортпроводников и командира воздушного судна. В авиакомпанию направлен запрос об оценке причиненного ущерба.

Статья 213 УК о хулиганстве на борту воздушного судна предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сочи Домодедово Москва СКР

Новости по теме

Новости

Суд разрешил защите вести онлайн-трансляцию процесса по делу "Сети"

Гендиректор Эрмитажа выступил против "полицейских мер" в музеях после карантина

Гендиректор Эрмитажа выступил против "полицейских мер" в музеях после карантина

Максимальное с 2004 года число россиян будет летом отдыхать дома

Пандемия коронавируса

ФСИН подтвердила три случая подозрения на COVID-19 у арестантов в "Лефортово"

Прокурор попросил для предполагаемого шпиона Уилана 18 лет заключения

Прокурор попросил для предполагаемого шпиона Уилана 18 лет заключения

Предельный возраст для ректоров государственных вузов повышен с 65 до 70 лет

Предельный возраст для ректоров государственных вузов повышен с 65 до 70 лет

Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Петербург 27 мая отметит День города без салюта

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');