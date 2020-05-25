Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово". Об этом сообщили в московскому следственном управлении СКР на транспорте.

Инцидент на борту произошел 24 мая примерно в 17:15, после того, как самолет приземлился. Мужчины 2001 и 1986 года рождения сначала поругались, а потом начали драться.

Следователи уже опросили очевидцев, бортпроводников и командира воздушного судна. В авиакомпанию направлен запрос об оценке причиненного ущерба.

Статья 213 УК о хулиганстве на борту воздушного судна предусматривает до пяти лет лишения свободы.