Авиадебошир получил 3,5 года за драку с экипажем и оскорбление полицейского в Новосибирске

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима пассажира рейса Новосибирск-Москва за грубое нарушение общественного порядка, публичное оскорбление сотрудника транспортной полиции и нанесение побоев командиру воздушного судна, сообщает в четверг Западно-Сибирское СУ на транспорте.

Он признан виновным по статьям "хулиганские действия на борту воздушного судна" (п. "в" ч.1 ст.213 УК РФ), публичное оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ) и совершение иных насильственных действий (ст.116 УК РФ).

Суд установил, что 14 мая 2019 года около 09:40 местного времени обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время посадки на борт воздушного судна в аэропорту Толмачево грубо нарушил общественный порядок, "высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна".

"Экипаж воздушного судна пытался пресечь действия обвиняемого, но, не реагируя на их замечания, он нанес удары командиру воздушного судна. В связи с противоправным поведением обвиняемого экипаж воздушного судна был вынужден пригласить сотрудника полиции", - говорится в сообщении

При попытке доставить обвиняемого в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника транспортной полиции, который пресек его хулиганские действия.