Крымские полицейские задержали авиадебошира

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Житель Подмосковья задержан в Крыму за пьяный дебош на борту самолета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она пояснила, что из службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что на борту лайнера рейсом Симферополь - Москва нарушает общественный порядок нетрезвый пассажир.

Полицейские установили, что 31-летний житель города Дубна Московской области во время посадки в самолет потребовал разместить его в бизнес-классе, тогда как его билет был оформлен на другое место. После получения отказа от бортпроводников мужчина стал предлагать доплату за наличный расчет, нецензурно выражался и оскорблял экипаж лайнера.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции предложили нарушителю покинуть самолет. Однако мужчина на замечания не реагировал и оскорблял полицейских.

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось, гражданин ранее судим.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Материал о привлечении его к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ будет направлен в суд. Кроме того, следователи начали процессуальную проверку по ст. 319 и ч. 1 ст. 213 УК РФ (оскорбление представителя власти и хулиганство).