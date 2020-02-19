Побивший бортпроводника "Уральских авиалиний" дебошир стал фигурантом уголовного дела

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В отношении жителя Астрахани, который устроил пьяный дебош на борту самолета "Уральских авиалиний" по пути из Иордании в "Домодедово", возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент с ним случился ранее в феврале. Предварительно установлено, что он пил спиртное на борту, ругал окружающих матом, ходил по салону и мешал бортпроводникам. На замечания он не реагировал, а одного из бортпроводников побил.

"Тем самым он угрожал безопасности полета, грубым образом нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу", - отметили в надзорном ведомстве.

Дело на него завели по п. "в" ч. 1 ст. 213 УК ("хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте").