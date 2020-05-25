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Прием предложений по объединению Архангельской области и НАО продлили на неопределенный срок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рабочие группы в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) по вопросу объединения регионов продлили прием предложений от жителей на неопределенны срок, до парламентских слушаний, сообщил "Интерфаксу" в понедельник председатель рабочей группы в Поморье Виталий Фортыгин.

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"Мы внимательно поработали с предложениями, их поступает много, и поэтому мы продолжим обсуждение", - сказал Фортыгин.

Он отметил, что просьбы продлить прием заявок содержались в самих предложениях жителей.

По словам Фортыгина, парламентские слушания по вопросу объединения регионов пока не назначены.

Как сообщалось, 13 мая врио губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединения регионов. По словам властей Поморья, окончательно решение о слиянии субъектов РФ примут жители на референдуме, который планируется провести в сентябре. В обоих регионах сформированы рабочие группы, принимающие предложения от жителей по вопросу объединения.

Архангельская область НАО

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