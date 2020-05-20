Ассоциация ненецкого народа выступила против объединения с Поморьем

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" выступила против объединения Ненецкого автономного округа (НАО) с Архангельской областью и выразила опасения, что ненцы потеряют свою уникальность. Об этом сообщила заместитель президента ассоциации Ирина Ханзерова.

Организация направила обращение к врио главы НАО Юрию Бездудному и председателю Собрания депутатов округа Александру Лутовинову, в котором выразила сомнения в необходимости объединять регионы.

В письме отмечается, что меморандум об объединении главы регионов подписали "внезапно", не объявляя об этом заранее, не обсудив это с народом и в условиях пандемии.

В "Ясавэй" не согласны, что объединение неоходимо из-за ухудшения положения экономики НАО, бюджет которого на 90% формируется за счет поступлений от недропользователей и напрямую зависит от цен на нефть. Они не считают ситуацию катастрофичной, отмечают, что цены снизились для всей России и что поступлений в окружной бюджет от недропользователей достаточно. На период временных затруднений они советуют пересмотреть расходы регионального бюджета.

"Моноструктурность экономики НАО констатируется десятками лет - какой-либо новостью это не является, так же, как и "объединительным потенциалом", - говорится в письме.

"Народ очень боится потерять идентичность. (...) У нас и так очень много проблем, связанных и с сохранением культуры, и с сохранением языка, самобытности. Поэтому если мы войдем в состав Архангельской области, хоть нам и говорят, что на территории Архангельска мы начнем сохранять ненецкий язык, преподавать его на уровне САФУ, поддержим коренное население... Мы его и здесь можем поддержать, зачем нам для этого Архангельск? Это однобокое решение", - сказала Ханзерова.

По ее информации, рабочую группу региона по вопросу объединения покинули несколько несогласных участников, а жители НАО собирают подписи против слияния с Поморьем.

Ассоциация ненецкого народа "Ясавэй" - некоммерческая организация. Является участником Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (АКМНСС и ДВ РФ), а также членом Ассоциации оленеводов мира (АОМ).

Руководители Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Бездудный 13 мая подписали меморандум о намерении объединить регионы. Осенью по этому вопросу в обоих регионах пройдет референдум. Пока в НАО и Поморье созданы рабочие группы, которые начали собирать предложения по поводу объединения. Ненецкая рабочая группа уже заявила, что жители НАО преимущественно выступают против объединения.

Сейчас НАО с административной точки зрения является и самостоятельным регионом, и одновременно частью Архангельской области.