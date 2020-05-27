Глава НАО назвал объединение с Архангельской областью "исключительно экономическим вопросом"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) - исключительно экономический вопрос, а не политический, заявил врио главы НАО Юрий Бездудный. Разговоры о референдуме об объединении он назвал преждевременными.

"Многие пытаются вывести тему в политическую плоскость. Но с таким подходом не согласен - это исключительно экономический вопрос. И звучит он так: должна ли речь идти о создании мегасубъекта или же об участии в глобальном федеральном проекте по развитию Арктики в качестве нескольких субъектов?", - написал врио губернатора во "ВКонткакте".

По его словам, чтобы ответить на этот вопрос, нужно тщательно все изучить и взвесить все "за" и "против", а решение будут принимать исключительно жители НАО.

Бездудный рассказал, что после подписания меморандума об объединении регионов 13 мая он получил "сотни" запросов и комментариев, увидел обеспокоенность жителей региона: "Все сообщения читаю, много общаюсь с жителями и вижу переживания каждого. Слышу, как на площади поют гимн округа".

Он заверил, что рабочая группа, созданная для проработки вопроса об объединении, проводит большую работу по анализу ситуации и выяснению мнений людей.

26 мая Бездудный, врио главы Поморья Александр Цыбульский и вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провели совещание. По его итогам Цыбульский сказал, что администрации регионов при участии Минвостокразвития подготовят программу по экономической интеграции двух субъектов и их совместного социально-экономического развития. Он также заверил, что нет задачи провести референдум об объединении 13 сентября.

13 мая Цыбульский и Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении объединения Архангельской области и НАО. Было объявлено, что окончательное решение по этому вопросу примут по итогам референдума, который проведут в обоих регионах. Также в НАО и Поморье составили рабочие группы, принимающие предложения от жителей по вопросу объединения. Жители НАО стали высказываться против объединения.