Пробные ЕГЭ пройдут без участия школьников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения России разъяснило, что пробные ЕГЭ 29 и 30 июня, с которых начнется основная волна экзаменов в этом году, пройдут для организаторов - школьники в них участвовать не будут.

"В ходе обсуждения участники (межведомственного заседания по ЕГЭ - ИФ) пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей, чтобы ещё раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах. Принято коллегиальное решение, что такие пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, опубликованном в понедельник.

Таким образом, пробные экзамены проводятся исключительно для отработки технических и организационных моментов самими организаторами.

Ранее в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что основная волна ЕГЭ начнется с "пробных экзаменов" - они пройдут 29 и 30 июня. По его словам, они нужны для того, чтобы "настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях".

Министр напомнил, что пробный экзамен существовал ранее, когда ЕГЭ проводился в России в рамках эксперимента. Планируется, что понятие "пробного экзамена" внесут в нормативную базу, и 29 и 30 июня два подобных мероприятия будут отражены в расписании ЕГЭ.

Штатные ЕГЭ по географии, литературе и информатике, которыми должна была открыться основная волна экзаменов, пройдут 3 июля, отметил Кравцов.

Министр подчеркнул, что появление пробных ЕГЭ не повлияет на сроки приемной кампании в вузы.