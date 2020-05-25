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ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рособрнадзор опубликовал новый проект расписания ЕГЭ с учетом того, что 29 и 30 июня пройдут тренировочные ЕГЭ для организаторов.

Как сообщили "Интерфаксу" в ведомстве, 3 июля пройдет ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку планируется провести в два дня - 6 и 7 июля. 10 июля будет проведена профильная математика, 13 июля - история и физика, 16 июля - обществознание и химия, 20 июля - биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля - по всем учебным предметам.

Ранее в понедельник министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что основная волна ЕГЭ начнется с "пробных экзаменов" - они пройдут 29 и 30 июня. Позже в пресс-службе Минпросвещения журналистам пояснили, что пробные ЕГЭ пройдут без школьников - они нужны организаторам, чтобы "еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах".

ЕГЭ

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