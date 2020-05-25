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Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня

Пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пробные ЕГЭ решено провести 29 и 30 июня.

В эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) он пояснил, что штатные ЕГЭ по географии, литературе и информатике, которыми должна была открыться основная волна экзаменов, пройдут 3 июля.

"Было принято решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены, и начать единые государственные экзамены именно с пробных экзаменов, для того, чтобы настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях и помещениях", - сказал Кравцов.

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Он напомнил, что пробный экзамен существовал, когда ЕГЭ проводился в России в рамках эксперимента. Планируется, что понятие "пробного экзамена" внесут в нормативную базу, и 29 и 30 июня два подобных мероприятия будут отражены в расписании ЕГЭ.

Министр подчеркнул, что появление пробных ЕГЭ не повлияет на сроки приемной кампании в вузы.

Завершиться ЕГЭ смогут 25 июля - в те же сроки, в которые планировалось ранее. Таким образом, по словам министра, 1 сентября выпускники школ смогут приступить к учебе на первом курсе.

Кроме того, Кравцов сообщил, что в России принято решение провести вторую "августовскую" волную ЕГЭ - она пройдет для желающих 3, 5, 7 и 8 августа. Расписание ЕГЭ будет опубликовано в ближайшее время.

21 мая президент Владимир Путин объявил, что ЕГЭ в России стартует с 29 июня. В этот же день стало известно, что Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ: они начнутся 29 июня, основные дни сдачи завершатся 20 июля.

Изначально ожидалось, что 29 июня пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Минпросвещения Сергей Кравцов ЕГЭ

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