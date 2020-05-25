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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в РФ зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Темп прироста продолжает снижаться: 25 мая он составил 2,60%, накануне 2,56%, 21-23 мая в диапазоне 2,80 - 2,90%.

Число заболевших по всей стране за весь период достигло 353 427. Россия по этому показателю занимает третье место в мире (по данным Университета Джонса Хопкинса), пропустив вперед Бразилию (363,2 тыс., прирост 15,8 тыс. за сутки) и США (1,64 млн случаев и приростом в 20,6 тыс. случаев).

Больше всего новых эпизодов выявлено в Москве - 2560.

В Подмосковье 831 новый инфицированный, в Петербурге - 374, в Свердловской области - 279, в Нижегородской области - 229.

За последние сутки скончались 92 пациентa с COVID-19, из них 41 - в Москве. Этот показатель снизился на треть после рекордно высокой смертности накануне, когда в стране было 153 смерти за сутки. Общее количество жертв в стране достигло 3633,

Поправились за весь период 118 798 человек, то есть каждый третий заболевший в стране. За сутки в России выздоровели 5499 человек, из них 3746 в Москве.

Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
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