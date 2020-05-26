В Москве за сутки от коронавируса вылечились рекордные 8 тысяч пациентов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - За сутки число вылечившихся от COVID-19 превысило восемь тысяч пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 8 033 человека. Это рекордное количество. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61619. Мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится",- заявила Ракова журналистам во вторник.

Позднее во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщил, что в России за сутки выявлены 8 915 случаев заражения коронавирусом, из них 2 830 - в Москве. Таким образом, число выздоровевших впервые почти в три раза превосходит число новых зараженных.

Ранее сообщалось, что 20 мая число вылечившихся достигло 5 440. Тогда это число выздоровевших за сутки впервые в два раза превысило число выявленных инфицированных.