Режим самоизоляции в Подмосковье продлен по 14 июня

Подмосковный Красногорск после отмены режима цифровых пропусков Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Московской области режим самоизоляции будет действовать до 14 июня включительно, соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.

"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению", - говорится в тексте документа.

Выходить из дома по-прежнему можно только для выгула домашних животных, выноса мусора, занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе и прогулок не более двух человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции.

Какие ограничения отменяются

С 1 июня в Московской области смогут возобновить работу с клиентами организации, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, а также химчистки.

Также возобновится работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, площадью до 400 кв. м. Могут начать работать библиотеки и кинотеатры на открытых площадках.

Начать работу данные организации могут только после отправки уведомления об открытии в профильное ведомство.

Кроме того, в Подмосковье отменяется заперт на посещение кладбищ, введенный в регионе 9 апреля, при условии соблюдения социальной дистанции.

С 23 мая в Московской области отменили пропускной режим, но ввели штрафы за выход из дома без масок. Для поездок в Москву, где пропускной режим был продлен до 14 июня включительно, необходимо необходимо оформлять московские цифровые пропуска на сайте на сайте nedoma.mos.ru, с помощью СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77.

Московская область занимает второе место после столицы место среди российских регионов по числу выявленных случаев COVID-19. По состоянию на утро четверга в Подмосковье было зарегистрировано 36 730 инфицированных коронавирусом, из них 6 843 человек выздоровели, 380 умерли.

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