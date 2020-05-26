В Петербурге более 3 тыс. медиков заразились коронавирусом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - За время пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге более 3 тыс. медработников заболели коронавирусом, восемь умерли, сообщил глава региональной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, генеральный директор Национального медицинского исследовательского Центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

"Это довольно большие цифры. По Петербургу более 3 тыс. заболевших врачей, причем большинство случаев связано с выполнением своих функциональных обязанностей", - уточнил он на пресс-конференции информационного агентства "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в северной столице зафиксировано более 14 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерло 150 человек, выздоровело 3744 человека.

На карантине находятся 3136 человек, из них 171 - в обсерваторе, 642 - на самоизоляции, 2323 - контактные. По информации оперштаба на 26 мая, в Петербурге за минувшие сутки было выявлено 363 новых случая заражения.