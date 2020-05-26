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Минздрав России подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса

Минздрав России подтвердил смерть более ста врачей от коронавируса
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Более ста врачей погибли в России от коронавируса, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова.

"Минздравом ведется регистр умерших медработников. На этой неделе каждый регион должен заполнить регистр, мы их запросили, чтобы подтвердили. На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек. Сверяем эти данные с данным ФСС (фонд социального страхования), который опирается на данные СМИ и Списка памяти", - сказала Летникова во вторник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Она также сообщила со ссылкой на ФСС, что на 25 мая 823 медработника получили выплаты на общую сумму 56,6 млн рублей в связи с заражением коронавирусом. "Остальные случаи - более пяти тысяч обращений - сейчас ведется расследование", - сказала Летникова.

В настоящее время в Списке памяти в интернете 302 медика, которых коллеги занесли в реестр как погибших от коронавируса.

Минздрав России коронавирус

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