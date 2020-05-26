Что произошло за день: вторник, 26 мая

Дата проведения парада Победы, пройденный Россией пик заболеваемости коронавирусом и публикация повести Джоан Роулинг

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Парад Победы в России пройдет 24 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу также предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в день ВМФ, но призвал учитывать в этом вопросе мнение специалистов.

- Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса. Данные актуальны на момент минувшей пятницы, на этой неделе регионы должны заполнить соответствующий регистр. Между тем в Списке памяти указаны уже 302 умерших медика.

- Владимир Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в контексте предложений о помощи, которые поступают в адрес России от других стран. По последним данным, в России зарегистрированы 362 342 случая заражения коронавирусом, из них 8 915 – за минувшие сутки. В Москве число выздоровевших за сутки (8 033) почти втрое превысило количество новых пациентов (2 830).

- Транзит по газопроводу "Ямал-Европа" полностью остановлен. Польский газотранспортный оператор Gaz-System S.A в коротком техническом сообщении отметил, что "значительное снижение бронирования мощностей" ожидается вплоть до 31 мая.

- Правительство Москвы не будет объявлять амнистию по штрафам за нарушение режима самоизоляции. Первый замглавы аппарата мэра Алексей Немерюк подчеркнул, что людей штрафуют законно, некоторые из них допускают многократные нарушения. Он также заявил, что работу приложения "Социальный мониторинг" отменять не планируется. Через него выписаны более 54 тысяч штрафов, всего москвичи заплатили уже 2,2 млн рублей.

- Джоан Роулинг начала публиковать сказку, которую она написала больше десяти лет назад и хранила на чердаке. Повесть "Икабог" не имеет отношения к вселенной Гарри Поттера. Текст будет частями публиковаться каждую неделю на специальном сайте.