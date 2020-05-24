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Глава Роспотребнадзора отвергла обвинения в фальсификации статистики по COVID-19

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что Россия не искажает статистику по новой коронавирусной инфекции, и американский грант на "разоблачение дезинформации" объявили впустую.

"Мне кажется, что деньги, которые объявлены были, (...) - совершенно пустая трата сил и средств, потому что никто в Российской Федерации ничего не фальсифицирует и никаких данных других у нас просто нет", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Мы с самых первых дней регистрируем каждого заболевшего или инфицированного, у кого выявлен коронавирус", - подчеркнула Попова.

Она добавила, что Россия начала включать COVID-пациентов без клинических проявлений в базу инфицированных еще до того, как такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения.

Смерти от коронавируса Россия тоже считает точно, заявила Попова. Она отметила, что в стране сложилась практика, когда все случаи смерти тщательно фиксируются. Кроме того, добавила она, в стране "практически нет" смертей от COVID-19 на дому.

"Самым достоверным всегда считался показатель смертности. Когда человек умер, это нельзя не посчитать. И мы одна из немногих, а гуру паталогоанатомии говорят - единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило. Оно было, есть и остается. И это исключает возможность ошибки", - сказала Попова.

Ранее сообщалось, что Бюро по международным связям с общественностью Госдепа США объявило конкурс на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения", победитель может получить $250 тыс.

Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус COVID-19

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