Источник заявил о планах сделать выходным день проведения Парада Победы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Среду, 24 июня, когда в Москве и других городах пройдет Парад Победы, планируется объявить выходным днем, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы, который должен состояться 24 июня.

"Мы сделаем это 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, которая прошла в режиме видеоконференции.

Президент велел обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада".

Ранее Парад Победы был перенесен в связи с распространением коронавируса. В День Победы в городах России были организованы авиапарады.