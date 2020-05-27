Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:53Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

Онищенко не увидел эпидемических рисков на параде в Москве в летнюю жару

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Смягчение ситуации с распространением коронавируса, а также предсказываемая синоптиками жаркая погода позволяют не беспокоиться за эпидемическую обстановку на военном параде в Москве 24 июня, заявил "Интерфаксу" экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Что касается ветеранов, можно тех, кто точно пойдут на трибуны - их имена известны, приглашения были разосланы заранее - сейчас до парада взять под медицинское наблюдение, изолировать", - сказал Онищенко в среду.

Он предполагает, что смотреть парад непосредственно на площади будет уменьшенная часть ветеранского состава, потому что "все они даже по состоянию здоровья не смогут приехать, учитывая, что будет жаркая погода, и это же будет не май, а конец июня, по существу середина лета".

"Эту специальную трибуну для ветеранов можно будет наполнить под медицинским наблюдением, а также обеспечить доставку ветеранов от дома и потом доставить домой", - считает Онищенко.

"Мы продемонстрируем миру свое отношение к собственному здоровью"

По его мнению, никакой социальной дистанции при рассадке гостей на трибуне не нужно. "Если надо будет, маски оденут. Это показатель культуры здоровья, и мы продемонстрируем миру еще одну дополнительную опцию - свое отношение к собственному здоровью", - сказал депутат.

Также он отметил, что "иностранные гости - первые лица государств, которые приедут к нам, они под своим наблюдением находятся". "Здесь тоже я особой проблемы не вижу при том, что к моменту проведения парада должен быть уже низкий уровень заболеваемости", - сказал парламентарий.

Проведение парада не вызывает никаких вопросов в эпидемиологическом плане - Онищенко

Оценивая эпидемическую ситуацию вокруг мероприятия, Онищенко заметил, что проведение воздушного парада не вызывает никаких вопросов. Точно так же не стоит переживать за проход механизированных частей, в котором участвуют закрытые армейские части, которые будут ехать на бронетехнике.

"Что касается пеших колонн - это люди, которые за оставшиеся до парада месяца пройдут все карантины, которые будут закрыты и находиться под постоянным медицинским наблюдением. Их привезут и увезут - в этой связи тоже не стоит переживать", - сказал депутат.

К тому же сейчас "ситуация успокаивается, а до парада еще практически месяц, погода по прогнозу будет солнечная, а это дополнительный фактор к тому, чтобы прервать эпидемическую цепочку", - сказал бывший главный санитарный врач РФ.

Накануне, 26 мая, президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к параду, который должен состояться 24 июня. Он также приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада", "риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены". Среду, 24 июня, по данным информированного источника "Интерфакса", планируется объявить выходным днем.

Празднование Дня Победы в России

13
Праздничный салют в МосквеВетеран Великой Отечественной войны. Санкт-Петербург.Воздушный парад в Москве в честь 75-летия ПобедыУчастник пробега ретро-автомобилей в КазаниЖители Санкт-Петербурга во время воздушного парадаВоенный мемориал в СтаврополеЖители дома в Томске слушают концерт фронтовой бригады Государственного ансамбля песни и танцаПраздничные мероприятия в Южно-СахалинскеГвоздика у памятника Неизвестному Солдату в НовосибирскеВетеран Великой Отечественной войны во время выступления артистов в День Победы. Чита.Президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском садуВоздушный парад, посвященный 75-летию Победы, в Санкт-ПетербургеВозложение цветов к Вечному огню в Рязани
Праздничный салют в Москве
Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус Парад Победы

Новости по теме

Новости

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 338 человек

В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 338 человек

Чиновники связали обрушение балконов в Петербурге с нарушением гидроизооляции

Чиновники связали обрушение балконов в Петербурге с нарушением гидроизооляции

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Верховный суд вернул бывшему главе Чувашии исковое требование о соцгарантиях

Запрещен в служении священник, проклявший тех, кто закрывает храмы

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Мэр ингушской столицы попал в больницу после ДТП

Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде

Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде

ЕСПЧ присудил 45 тыс. евро россиянке, мужа которой убили милиционеры

Экономический кризис

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Безработица в РФ в апреле подскочила до максимальных за четыре года 5,8%

Что произошло за день: вторник, 26 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');