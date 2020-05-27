Онищенко не увидел эпидемических рисков на параде в Москве в летнюю жару

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Смягчение ситуации с распространением коронавируса, а также предсказываемая синоптиками жаркая погода позволяют не беспокоиться за эпидемическую обстановку на военном параде в Москве 24 июня, заявил "Интерфаксу" экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Что касается ветеранов, можно тех, кто точно пойдут на трибуны - их имена известны, приглашения были разосланы заранее - сейчас до парада взять под медицинское наблюдение, изолировать", - сказал Онищенко в среду.

Он предполагает, что смотреть парад непосредственно на площади будет уменьшенная часть ветеранского состава, потому что "все они даже по состоянию здоровья не смогут приехать, учитывая, что будет жаркая погода, и это же будет не май, а конец июня, по существу середина лета".

"Эту специальную трибуну для ветеранов можно будет наполнить под медицинским наблюдением, а также обеспечить доставку ветеранов от дома и потом доставить домой", - считает Онищенко.

"Мы продемонстрируем миру свое отношение к собственному здоровью"

По его мнению, никакой социальной дистанции при рассадке гостей на трибуне не нужно. "Если надо будет, маски оденут. Это показатель культуры здоровья, и мы продемонстрируем миру еще одну дополнительную опцию - свое отношение к собственному здоровью", - сказал депутат.

Также он отметил, что "иностранные гости - первые лица государств, которые приедут к нам, они под своим наблюдением находятся". "Здесь тоже я особой проблемы не вижу при том, что к моменту проведения парада должен быть уже низкий уровень заболеваемости", - сказал парламентарий.

Проведение парада не вызывает никаких вопросов в эпидемиологическом плане - Онищенко

Оценивая эпидемическую ситуацию вокруг мероприятия, Онищенко заметил, что проведение воздушного парада не вызывает никаких вопросов. Точно так же не стоит переживать за проход механизированных частей, в котором участвуют закрытые армейские части, которые будут ехать на бронетехнике.

"Что касается пеших колонн - это люди, которые за оставшиеся до парада месяца пройдут все карантины, которые будут закрыты и находиться под постоянным медицинским наблюдением. Их привезут и увезут - в этой связи тоже не стоит переживать", - сказал депутат.

К тому же сейчас "ситуация успокаивается, а до парада еще практически месяц, погода по прогнозу будет солнечная, а это дополнительный фактор к тому, чтобы прервать эпидемическую цепочку", - сказал бывший главный санитарный врач РФ.

Накануне, 26 мая, президент РФ Владимир Путин приказал начать подготовку к параду, который должен состояться 24 июня. Он также приказал обеспечить "самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада", "риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены". Среду, 24 июня, по данным информированного источника "Интерфакса", планируется объявить выходным днем.