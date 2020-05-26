Журналиста Илью Азара задержали в Москве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.

По его словам, журналист был задержан с плакатом в поддержку Воронцова у здания МВД в Москве. Он отметил, что также задержана координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова.

Петровка 38. Одиночные пикеты в поддержку Владимира Воронцова, Игоря Худякова и Виктора Немытова pic.twitter.com/RVCuB98p49 — Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) May 26, 2020

"По какой статье будет протокол, пока сказать не могу - меня еще не пустили к нему", - добавил адвокат.

В свою очередь сам Азар сообщил, что у него изымают вещи и составляют протокол по ч. 8 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания).

Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). "Омбудсмен полиции" вину не признает, а его защита утверждает, что обвинение "основано на оговоре".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.