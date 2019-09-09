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В Кремле призвали разобраться, правда ли ребенок остался один дома из-за задержания Азара

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что в случае подтверждения информации о том, что маленький ребенок остался один в квартире после задержания полицией его отца - журналиста Ильи Азара, должно быть проведено разбирательство.

На просьбу прокомментировать ситуацию и заявление, поданное журналистом в Следственный комитет РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Мы надеемся, что это заявление, которое было подано Азаром, будет рассмотрено".

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"Здесь, конечно же, нужно выяснить, действительно ли маленький ребенок остался один дома. Если это действительно так, то это требует отдельного внимания и отдельного рассмотрения ситуации с тем, чтобы такое не повторялось впредь", - добавил Песков.

Он считает, что задача правоохранительных органов - разобраться в этой истории и докопаться до правды.

Как сообщалось ранее, журналиста и муниципального депутата Азара задержали 2 сентября около девяти вечера, когда он был дома вдвоем с ребенком 2017 года рождения. Как утверждает адвокат Татьяна Молоканова, журналист просил дождаться кого-нибудь, кому можно было бы доверить спящую девочку, но полицейские проигнорировали эту просьбу и увезли его в ОВД . Когда жена Азара вернулась домой, ребенок спал один в незапертой квартире. Таким образом, по мнению адвоката, полицейские оставили ребенка в опасности.

Дмитрий Песков Илья Азар

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