Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

Глава Дагестана заявил о создании трех тысяч резервных коек для пациентов с COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о появлении трех тысяч резервных коев для зараженных коронавирусом, сообщается на сайте главы республики.

В РоссииВ России зарегистрированы еще 8 915 случаев COVID-19В России зарегистрированы еще 8 915 случаев COVID-19Читать подробнее

"У нас сокращается сейчас число поступающих, выписывается больше людей. Образовался резерв - около 3 тысяч коек, что очень важно. Похоже, мы все поняли, не пронесет, не проскочишь, надо защищать себя и своих близких, и как только, дорогие дагестанцы, мы стали это делать, болезнь стала отступать, но не везде", - приводятся в сообщении слова Васильева.

Во вторник военные медики завершили развертывание полевого госпиталя для лечения коронавирусных больных в дагестанском Ботлихе. Такой же госпиталь развернут в Буйнакске, также строятся корпуса новых медицинских центров в Дербенте, Каспийске и Батаюрте (Хасавюртовский район).

Васильев отметил, что в новом полевом госпитале 100 коек предназначено для помощи тяжелобольным пациентом с COVID-19 из Ботлихского и ближайших районов, а 350 мест создано дополнительно для пациентов с легкой формой течения болезни и для тех, кто прошел интенсивное лечение. По словам руководителя региона, в госпитале имеется все необходимое: аппараты ИВЛ, дефибриллятор, имеется возможность провести все необходимые исследования, включая анализ на COVID-19 при поступлении, тесты имеются в достаточном количестве.

По словам главы Дагестана, благодаря прибывшей из Ставрополья лаборатории планируется выйти на уровень в три тысячи тестов в день. Васильев обратил внимание на необходимость определить степень иммунизации населения.

Минобороны РФ перебрасывает и разворачивает в Дагестане полевые госпитали общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Первый госпиталь в Буйнакске был развернут 23 мая.

По данным республиканского оперативного штаба по коронавирусу на 26 мая, в Дагестане зафиксировано 4 294 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 89 случаев. По официальным данным, вылечились 3 809 пациентов, скончались 118 человек.

Дагестан

Новости по теме

Новости

Власти Петербурга заявили, что закрашенный портрет Бродского не был согласован

Журналиста Илью Азара задержали в Москве

Изменение Конституции

Источники узнали о планах провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля

Источники узнали о планах провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Роспотребнадзор разрешит бассейнам и фитнес-клубам работать только по записи

Кадыров принял участие в заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Чечне

Пандемия коронавируса

Главврач больницы в Петербурге заявил о массовых увольнениях из-за "истерии с телеэкранов"

Главврач больницы в Петербурге заявил о массовых увольнениях из-за "истерии с телеэкранов"

Источник заявил о планах сделать выходным день проведения парада Победы

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Минздрав России подтвердил смерть 101 врача от коронавируса

Секретный свидетель по делу "Сети" рассказала о подготовке подсудимых к революции и гражданской войне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');