Глава Дагестана заявил о создании трех тысяч резервных коек для пациентов с COVID-19

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о появлении трех тысяч резервных коев для зараженных коронавирусом, сообщается на сайте главы республики.

"У нас сокращается сейчас число поступающих, выписывается больше людей. Образовался резерв - около 3 тысяч коек, что очень важно. Похоже, мы все поняли, не пронесет, не проскочишь, надо защищать себя и своих близких, и как только, дорогие дагестанцы, мы стали это делать, болезнь стала отступать, но не везде", - приводятся в сообщении слова Васильева.

Во вторник военные медики завершили развертывание полевого госпиталя для лечения коронавирусных больных в дагестанском Ботлихе. Такой же госпиталь развернут в Буйнакске, также строятся корпуса новых медицинских центров в Дербенте, Каспийске и Батаюрте (Хасавюртовский район).

Васильев отметил, что в новом полевом госпитале 100 коек предназначено для помощи тяжелобольным пациентом с COVID-19 из Ботлихского и ближайших районов, а 350 мест создано дополнительно для пациентов с легкой формой течения болезни и для тех, кто прошел интенсивное лечение. По словам руководителя региона, в госпитале имеется все необходимое: аппараты ИВЛ, дефибриллятор, имеется возможность провести все необходимые исследования, включая анализ на COVID-19 при поступлении, тесты имеются в достаточном количестве.

По словам главы Дагестана, благодаря прибывшей из Ставрополья лаборатории планируется выйти на уровень в три тысячи тестов в день. Васильев обратил внимание на необходимость определить степень иммунизации населения.

Минобороны РФ перебрасывает и разворачивает в Дагестане полевые госпитали общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Первый госпиталь в Буйнакске был развернут 23 мая.

По данным республиканского оперативного штаба по коронавирусу на 26 мая, в Дагестане зафиксировано 4 294 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 89 случаев. По официальным данным, вылечились 3 809 пациентов, скончались 118 человек.