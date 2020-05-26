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Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной

Ситуация с COVID-19 в Дагестане начала стабилизироваться, но остается сложной
Женщины на территории больницы Махачкалы, где оказывают помощь пациентам c коронавирусной инфекцией
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Темп прироста количества зараженных коронавирусом в Дагестане снизился почти в десять раз, сообщается на сайте главы республики со ссылкой на заместителя начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РФ Юлию Демину.

"По словам Юлии Деминой, ситуация в республике непростая, но в настоящий момент наблюдается стабилизация: существенно снижается темп прироста количества заболевших - более чем в девять раз. В начале развития ситуации темп прироста был 24%, а на прошлой неделе - 2,8%. Также она добавила, что... случаев заражения на сегодняшний день больше в районах, нежели в столице республики. В ряде муниципалитетов обстановка стабилизируется, в других сохраняется сложная ситуация", - говорится в сообщении.

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Демина во главе группы специалистов объехала все ПЦР-лаборатории республики, расположенные в Махачкале, Дербенте и Буйнакске, а также обсерваторы в Магарамкентском районе. Она отметила, что в каждом подобном учреждении должен быть эпидемиолог, который будет следить за соблюдением внутрибольничного режима.

В разговоре с главой республики Владимиром Васильевым она выразила обеспокоенность из-за возможного увеличения числа авиарейсов из Москвы в Махачкалу. "Сейчас, в частности, из Москвы идет семь рейсов в день. В планах аэропорта, как мы знаем, увеличить эту цифру с 1 июня до 16 рейсов. Мы бы попросили подождать", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РФ.

В свою очередь глава республики заверил Демину, что аэропорт "Махачкала" будет работать строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также Васильев сообщил, что осуществляются все необходимые шаги для поэтапного перехода через границу граждан Азербайджана и граждан России, которые желают вернуться домой и находятся на российско-азербайджанской границе в Дагестане.

По данным республиканского оперативного штаба по коронавирусу на 26 мая, в Дагестане зафиксировано 4294 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 89 случаев, вылечились 3809 пациентов, скончались 118 человек.

Дагестан коронавирус

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