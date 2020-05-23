Военные развернули в Дагестане полевой госпиталь для пациентов с COVID-19

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Военные завершили развертывание полевого многофункционального госпиталя для лечения больных коронавирусом в Буйнакске (Дагестан), медики готовы к приему пациентов, сообщает Минобороны РФ.

"Военнослужащие Южного военного округа развернули в Буйнакске и подготовили к приему пациентов многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек", - говорится в сообщении.

В госпитале оборудованы приемное, госпитальное и реанимационное отделения, а также диагностическая лаборатория, установлены аппараты ИВЛ и УЗИ, рентгены, мониторы интенсивного наблюдения и другие аппараты.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу военные медики и специалисты подразделений РХБЗ перебрасываются в Дагестан на борьбу с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане

По данным республиканского оперштаба на 22 мая, в Дагестане зафиксировано 3 855 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 109 случаев, вылечились 2 882 пациентов, скончались 65 человек.

При этом ранее глава дагестанского минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в прямом эфире у инстаграм-блогера Руслана Курбанова заявил, что в республике от внебольничной пневмонии и коронавируса скончались 657 человек, внебольничная пневмония диагностирована у более 13 697 жителей. Кроме того, министр сообщил о гибели более 40 медиков, однако, по словам Гаджиибрагимова, не все они умерли от коронавирусной пневмонии.

Роспотребнадзор в свою очередь отмечал, что в республике высокая доля внебольничных пневмоний, связанных с COVID-19. Если в целом по стране их удельный вес составляет не больше 20%, то в Дагестане - почти 60%.

18 мая Владимир Путин потребовал ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана. Президент заявил, что располагает информацией о нехватке в республике тест-систем на коронавирус и лабораторных мощностей, а также отметил, что "в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой".