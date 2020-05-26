Собянин пообещал, что большинство компаний в Москве скоро возобновят работу

Фото: Reuters

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Большинство московских предприятий вскоре возобновят свою работу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге во вторник.

"Есть все основания надеяться на то, что пауза в работе большинства московских бизнесов вскоре подойдет к концу", - сказал Собянин.

По его словам, "лучшим подарком для бизнеса и москвичей ко Дню предпринимательства (26 мая) было бы снятие или смягчение действующих ограничений".

"Но такие решения не принимаются "к праздникам". Сначала мы должны быть уверены, что ситуация позволяет это сделать", - пояснил мэр.

"Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса - хорошие перспективы", - написал он.

Мэр напомнил, что для помощи столичному бизнесу правительство города приняло три пакета мер поддержки общей стоимостью 85 млрд рублей.

"Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, малого и среднего бизнеса и других пострадавших отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей", - подчеркнул Собянин.

По его оценке, к середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тыс. организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек.

Мэр подчеркнул, что в рамках беспрецедентной городской программы льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей. На рассмотрении находятся заявки в объеме 180 млрд рублей от 18 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Каждый день число новых льготных кредитов будет расти в арифметической прогрессии", - пообещал Собянин.

Руководитель Москвы также заявил, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы.

"И когда настанет время - также быстро и энергично откроют свои двери торговля, сфера услуг и другой бизнес, который пока еще вынужден находиться в простое", - добавил он.