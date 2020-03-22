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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Минздрав РФ опроверг сообщения о том, что курильщики легче переносят коронавирус

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что курильщики тяжелее переносят коронавирус.

"В соцсетях появилась информация о том, что якобы курильщики защищены от коронавируса. Сразу начали поступать вопросы, действительно ли это так. Нет, не так. Научные данные на текущий момент это утверждение опровергают", - написал Салагай в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, "именно курильщикам необходимо насторожиться". Салагай приводит данные исследования, проведённого в марте Гарвардским университетом и университетом Ираклион, согласно которым "курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит".

"Это логично, поскольку большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на лёгкие и на иммунную систему. Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями лёгких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией", - пишет Салагай.

Он подчеркнул, что курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции.

Минздрав России Олег Салагай

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