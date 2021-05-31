Роспотребнадзор предупредил о более тяжелом течении COVID-19 у курящих

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о том, что у курящих людей заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора, приуроченном ко Всемирному дню без табака.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что употребление табака повышает вероятность заражения коронавирусом через рот.

"В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - предупреждают в ведомстве.

Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая.