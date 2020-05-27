Рекордное число выздоровевших от коронавируса за сутки зафиксировали в Петербурге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - За 26 мая в Санкт-Петербурге выздоровели от коронавируса 714 человек, сообщили в региональном оперативном штабе в среду.

Как следует из приведенных данных, за сутки коронавирусом заразились 387 человек, а выздоровели 714. Ранее суточное число выздоровевших не превышало 328, а число заразившихся всегда было выше.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 14 463 случая заражения COVID-19. Умерло 158 человек, выздоровело 4 458 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 12 692 человека. Число новых случаев инфицирования, выявленных за последние 24 часа, составило 387.