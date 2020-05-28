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Петербуржцам с июня разрешат не носить маски на улицах

Маски нужно будет носить в транспорте, магазинах и на кладбище

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство Петербурга решило с 1 по 14 мая смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса. В частности, горожане теперь не будут обязаны соблюдать самоизоляцию и носить маски и перчатки на улицах, это будут только рекомендации, сообщила пресс-служба Смольного.

Пандемия коронавируса

"В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным.

Также в городе разрешат открыться нотариальным и юридическим конторам. Кладбища будут открыты для посещения, но заходить туда можно будет только в средствах индивидуальной защиты.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей", - сказал губернатор города Александр Беглов на совместном заседании оперативных штабов Петербурга и Ленинградской области.

Он добавил, что ослаблять ограничения нужно взвешенно и в координации с областью.

Как следует из заявления Беглова, область также намерена реализовать первый этап снятия ограничения.

Москва также с 1 июня смягчит ограничения, и горожанам разрешат гулять три раза в неделю. Однако при этом мэрия ужесточила масочный режим, и теперь маски будет необходимо носить не только в помещениях, но и на улицах и в парках.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Александр Беглов Петербург коронавирус Ленинградская область Москва

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