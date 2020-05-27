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Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян

Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе и не в связи с коронавирусом, заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу. При этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса", - сказал Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда.

Кроме того, отметил премьер, целесообразно, чтобы индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность, получали такое же пособие, как и граждане, потерявшие работу в этот сложный период.

17 апреля Мишустин подписал постановление о выплатах безработным в РФ, установив максимальный размер - 12 130 рублей. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19,5 тыс. рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей - федеральное пособие, 7370 рублей - доплата из бюджета Москвы.

Михаил Мишустин

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