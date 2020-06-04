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На повышенные пособия по безработице в РФ выделят свыше 56 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В России на конец мая зарегистрировано порядка 1 млн 900 безработных, на выплату им повышенных пособий правительство выделяет 56,2 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства РФ Мишустин напомнил, что правительство приняло ряд мер по поддержке людей, доходы которых снизились из-за экономической ситуации, сложившейся во время коронавируса. В частности, меры касаются семей, у которых родился первый ребенок, неработающих матерей, а также тех, кто остался временно нетрудоспособным, был уволен.

"Чтобы обеспечить уже с этого месяца двукратное повышение размера выплаты им государственных пособий по уходу за первым ребенком, выделяем из Резервного фонда правительства более 8 млрд рублей", - сказал глава правительства.

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Он напомнил, что максимальный размер пособия по безработице также был увеличен. "Всем, кто был уволен и признан безработным с 1 марта, пособия за апрель-июнь текущего года будут выплачены в максимальном размере", - отметил Мишустин.

Потерявшие работу родители получат дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. "Чтобы обеспечить эти социальные выплаты безработным, правительство выделит регионам более 56 млрд рублей. По данным на конец мая, таких людей в нашей стране чуть более 1 млн 900 тыс. человек", - сказал премьер.

На прошлой неделе на совещании по ситуации на рынке труда президент РФ Владимир Путин сообщил, что число официально зарегистрированных безработных составляет порядка 1 млн 900 тыс. человек.

Глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета по соцполитике Совета Федерации 1 июня сообщил, что количество зарегистрированных безработных в РФ на данный момент превысило 2 млн человек.

17 апреля Мишустин подписал постановление о выплатах безработным в РФ, установив максимальный размер - 12 130 рублей. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19,5 тыс. рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей - федеральное пособие, 7 370 рублей - доплата из бюджета Москвы.

Михаил Мишустин

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