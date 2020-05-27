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Путин поручил упростить трудовое регулирование удаленной работы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "донастроить" трудовое законодательство, которое учитывало бы облегчение норм для удаленного режима работы.

"Поручаю (правительству) отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев, имея в виду использование цифровых технологий при оформлении трудовых отношений", - сказал Путин в среду на совещании по ситуации на рынке труда.

Кроме этого, подчеркнул глава государства, "необходимо упростить регулирование режимов удаленной занятости".

"При этом нужно исходить из главного - права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены. Это ключевое требование и безусловный приоритет", - заявил Путин.

"Ещё раз обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах России: внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшимся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти", - сказал Путин.

Необходимо "шаг за шагом" открывать экономику с соблюдением всех мер безопасности, добавил президент.

"Высокая безработица - это показатель того, что мощности экономики недозагружены, а также сохраняется существенный дефицит спроса. И решение этих проблем - важнейшая задача общенационального плана действий по восстановлению экономики. Прошу обратить на это самое пристальное внимание. Разумеется, все действия, о которых мы сегодня говорили, должны быть соотнесены с той уникальной ситуацией, в которой мы находимся: я имею в виду безопасность наших людей", - подчеркнул президент.

Ранее в среду сообщалось, что Мосгордума предложила закрепить возможность удаленной работы в Трудовом кодексе РФ.

В апреле зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что пандемия может привести к тому, что удаленная занятость, которую сейчас массово практикуют компании и органы госвласти, из исключения превратится в норму. Тогда же в апреле сообщалось, что депутаты Госдумы от "Единой России" намерены подготовить поправки в ТК о дистанционной работе.

Владимир Путин

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