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Мосгордума предложила закрепить возможность удаленной работы в Трудовом кодексе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Законодательная инициатива внесения изменений в статью 57 Трудового кодекса (ТК) РФ, закрепляющая в трудовых договорах возможность дистанционной работы, принята на заседании Мосгордумы в среду, и теперь будет направлена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Как сообщила на заседании автор законопроекта, депутат столичного парламента Инна Святенко, данный документ закрепляет норму о том, что в трудовом договоре, приложении к нему, либо отдельном соглашении сторон в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме.

В свою очередь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что необходимость данных поправок обусловлена сложившейся ситуацией.

"Угроза эпидемии COVID-19 и вынужденная самоизоляция граждан стала причиной перехода многих россиян на дистанционный формат работы. При этом работники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления соответствующих правовых отношений. Действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного рабочего места", - сказал спикер МГД.

По словам Шапошникова, предложенные изменения в ТК позволят обеспечить четкость и однозначность законодательных предписаний и, следовательно, реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей работников и работодателей. Он добавил, что данная инициатива будет актуальна и после пандемии, так как позволит компаниям и сотрудникам договариваться о временной или частичной работе на "удаленке".

В апреле зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев говорил, что пандемия может привести к тому, что удаленная занятость, которую сейчас массово практикуют компании и органы госвласти, из исключения превратится в норму. В том же месяце сообщалось, что депутаты Госдумы от "Единой России" намерены подготовить поправки в ТК о дистанционной работе.

Мосгордума Госдума Алексей Шапошников Инна Святенко

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