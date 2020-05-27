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Власти Крыма попросили не обязывать регион тестировать туристов на COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса в условиях угрозы коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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"Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций. В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион", - написал Аксенов на своей странице во ВКонтакте в среду.

Также власти Крыма просят отменить норму, обязывающую в случае выявления зараженного коронавирусом превращать объект размещения в обсерватор.

"Еще один важный вопрос, связанный с работой пляжей. Пользователи пляжей, согласно требованиям Роспотребнадзора, должны отвечать за соблюдение социальной дистанции. Мы прекрасно понимаем, что выполнить это обязательство никто не сможет, и просим исключить данное требование к санаторно-курортным учреждениям", - добавил глава региона.

Решение о начале курортного сезона в Крыму на данный момент не принято. В начале мая Аксенов заявил, что он "вряд ли состоится", "межсубъектовой миграции туристов не будет". Власти региона готовят региональную программу поддержки туротрасли, предполагающую отдых в санаториях 500 тысяч местных жителей за счет бюджета.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 1 июня, туристы начали массово покидать полуостров в начале апреля. Власти предварительно оценили снижение турпотока за два месяца ограничений в 1 млн человек.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 355 человек, три пациента умерли.

Крым коронавирус

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