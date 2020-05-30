Крым введет электронную систему учета туристов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Электронная система регистрации туристов в Крыму будет создана для безопасного отдыха в условиях распространения коронавируса.

Как сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики, система создается на основании использования портала госуслуг или специально созданного ПО.

Целью ее станет не только фиксация реального турпотока и географии размещения туристов, но и дополнительные гарантии безопасности как для отдыхающих, так и для самих крымчан.

Как напомнили в министерстве, объекты санаторно-курортного и гостиничного комплекса Крыма будут запускать в три этапа. Первый предполагает открытие не ранее 15 июня организаций, имеющих медицинскую лицензию. Однако принимать они смогут только жителей Крыма.

Старт второго этапа возможен не ранее чем через две недели после первого. Он предполагает разрешение работы всех гостиниц и отелей, которые подтвердят готовность выполнять рекомендации Роспотребнадзора и пройдут проверку спецкомиссии. На этом этапе возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании федеральным центром.

Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида. Срок его начала может быть определен по итогам первых двух.

Всего в Крыму 1092 санаторно-курортные и гостиничные организации разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения. На данный момент они закрыты. Все прибывающие на полуостров, при отсутствии прописки и собственности, отправляются в обсерватор.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 375 человек, 11 пациентов умерли.