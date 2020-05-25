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С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма

С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В первой половине лета в России начнется запуск внутреннего туризма, ограничения начнут снимать уже 1 июня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения", - сказал Чернышенко на брифинге в понедельник.

По его словам, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, параллельно с этим правительство уже разрабатывает правила для дальнейшего открытия туротрасли - это отели, курорты, пляжи, круизы и т.д.

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"До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, подготовленные Роспотребнадзором и Ростуризмом. Это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности, и сроки, когда они могут запуститься", - сказал Чернышенко.

Россиянам предложат новые направления для внутреннего туризма

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова на брифинге рассказала, что ее ведомство занимается подготовкой к запуску новых направлений для внутреннего туризма, которые заинтересуют как организованных, так и самостоятельных туристов.

"Речь идет о запуске новых автомобильных и железнодорожных маршрутов, а также чартерных направлений. Отдельно работаем с Минтрансом над расширением географии и объемов предложения в регионах" - сообщила Догузова.

По ее словам, помимо традиционного Юга России (Крым, Краснодарский край, Ставрополье), любителей отдыха на море могут заинтересовать туры на Русскую Балтику - это Калининградская область (Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск и т.д.), Санкт-Петербург (Курортный район) и Ленинградская область (Финский залив).

"Россия - страна рек и озер. Поэтому мы будем готовы предложить и ряд направлений вдоль Волги - это Тверская область (курорт "Завидово", курорт Konakovo River Club и т.д.), Ярославская область (бухта Коприно на берегу Рыбинского водохранилища и т.д.), Казань и Нижний Новгород. Помимо этого, особое внимание будем уделять Астраханской области", - подчеркнула Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что обсуждает с туроператорами также возможность формирования туров на Русский Север - это Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми. Предполагается, что отдельное внимание будет уделено турам в Сибирь, на Алтай и в Хакасию.

"Недорогие туры по этим направлениям могут вызвать высокий интерес со стороны россиян. Интерес более искушенных путешественников будет прикован к круизам по Енисею из Красноярска на Север, с посещением плато Путорана", - рассказала она.

По мнению Догузовой, поездки в Приморский край и Владивосток могут заинтересовать россиян, которые проживают за Уралом, поскольку для них такие туры будут значительно дешевле, чем для туристов из Центральной России.

"Что касается достопримечательности планетарного масштаба - Байкала, то мы планируем развивать такое направление, как Бурятия. Для более искушенных туристов со всей страны могут быть запущены турпродукты на Камчатку, а также на Сахалин и Курилы", - заключила Догузова.

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Хроника 09 января – 25 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Чернышенко Ростуризм Зарина Догузова Коронавирус

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