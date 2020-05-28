Академик РАН не поверил в обнаружение COVID-19 у московской кошки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев считает недоказанной эффективность теста на выявление коронавируса у животных.

"Я не очень верю в это: есть коронавирусы леопардов, есть коронавирусы соловьев, воробьев, разные животные болеют коронавирусом, но это другие вирусы. И у человека четыре-пять коронавирусов. Кто и как этот коронавирус у кошек выделял? Никто эти тесты для выявления нового коронавируса специфически у кошек не исследовал. Их надо отдельно брать и проверять", - сказал Зверев "Интерфаксу" в четверг.

26 мая Россельхознадзор сообщил, что неделю назад у пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным - животное поместили на карантин дома у хозяина.

Не люди от кошек, а кошки от людей

В апреле после появления данных о том, что кошки легко заражаются новым коронавирусом, владельцы кошек в разных странах стали просить ветеринаров усыпить их из-за страха заразиться.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), международные и национальные объединения ветеринаров подчеркивали, что животные не являются переносчиками заболевания. Как правило, именно владельцы кошек сначала заболевали вирусом, а потом уже начинали болеть их питомцы.

Более того, ученые утверждали, что владелец домашнего животного, как правило переносит болезнь легче, потому что его иммунитет чаще сталкивается с различными вирусами и инфекциями от своего питомца.