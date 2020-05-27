Одна из российских лабораторий начала предлагать тесты на коронавирус для питомцев

Ветеринарный врач Михаил Калишьян призвал относиться к таким исследованиям критически

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Одна из российских лабораторий уже предлагает провести ПЦР-тестирование на коронавирус для домашних питомцев, однако ветврач Михаил Калишьян предупреждает о недоказанной эффективности данного теста в отношении животных.

"У нас можно провести ПЦР-диагностику - это тот же тест, что и для человека, российская разработка. Стоит это 1200 рублей, результаты доступны через два-три рабочих дня по звонку. В России исследования не проводились, но в мировой практике достаточно статей о том, что данный тест показывает заболевание и у животных", - сказали "Интерфаксу" в клинико-диагностическом центре, в котором обследовали заразившуюся коронавирусом кошку.

Там пояснили, что по животным не всегда можно определить наличие заболевания. Так, у зараженных кошек бывают "респираторные симптомы, а у собак - практически никогда". В центре также разъяснили, что ветврачи проконсультируют в случае подтверждения заболевания о методах лечения: "Никаких новых препаратов не применяется, это стандартное лечение - противовирусные препараты, поддержка иммунитета, могут быть и уколы, и капли, и таблетки".

К тестам для животных есть вопросы

Ветеринарный врач Михаил Калишьян в разговоре с "Интерфаксом" призвал не доверять данным тестам в полной мере: "Коронавирусов много, у каждого животного свой. Если до последнего времени тест-систем для человека не было, откуда они появились для животных? Чтобы подтвердить эффективность этой системы и точность определения наличия или отсутствия частиц именно этого нового коронавируса, нужно провести как минимум масштабные испытания, которых в России точно не проводилось - мы об этом не слышали".

Он подчеркнул, что "кошка не является звеном передачи вируса человеку, в большинстве случаев городские кошки вообще не покидают квартиру".

"К сообщению о заражении кошки я бы отнесся как к казусу, не имеющему практического значения и применения. В основном новый коронавирус передается от человека к человеку при близком контакте. Этим объясняются все меры, которые предпринимаются властями, и про кошек в этих мерах нет ни слова. Я абсолютно уверен, что если бы у властей было хотя бы малейшее основание полагать, что кошки могут являться звеном в передаче вируса, то были бы приняты меры", - подчеркнул ветврач.

Калишьян отметил, что уберечь кошку от заражения в случае, если заразились сами (в большинстве случаев в мире кошки заражались коронавирусом вслед за владельцами), "невозможно - так как исключить контакт единственного хозяина и животного нельзя - в любом случае вы будете его как минимум кормить".

В Театре кошек все здоровы

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев сообщил "Интерфаксу", что все кошки в театре в настоящее время здоровы и изолированы: "Они живут в театре в хрустальном замке, в нем есть отсеки для проживания групп по пять-шесть кошек в каждой, чтобы если кто-то заболел, то не все заразились".

"Когда берем кошку со стороны, то проверяем на коронавирус (у кошек свои коронавирусы, я об этой болезни знаю уже 45 лет, человеку они не передаются), иммунодефицит, белокровие, может ли кошка заболеть мочекаменной болезнью. Если способный котенок, но какие-то болезни выявляются или возможность заболеть, то определяем специальное питание, он проходит большую проверку и карантин в течение двух месяцев, поэтому и заражение от нового котенка исключено", - сказал Куклачев.

Кошки болеют, но не заражают

Накануне Россельхознадзор сообщил, что неделю назад у пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным - животное поместили на карантин дома у хозяина.

Тем не менее, в Россельхознадзоре подчеркивают, что пока коронавирус от домашних животных-компаньонов к человеку не передается. Нет и полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих, или кошки для него - это эпидемиологический тупик". Поэтому пока никаких мер в отношении животных принимать не нужно, отмечает ведомство.

Вместе с тем в апреле после появления данных о том, что кошки легко заражаются новым коронавирусом, появлялись сообщения о том, что многие владельцы кошек в разных странах обращались в ветклиники с просьбой усыпить своих животных из-за опасения заразиться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также международные и национальные объединения ветеринаров подчеркивали, что животные не являются переносчиками заболевания. Как правило, именно владельцы кошек сначала заболевали вирусом, а потом начинали болеть их питомцы.

Ученые из США и Японии выяснили, что в лабораторных условиях кошки легко заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 и могут инфицировать других своих сородичей. Об этом говорилось в статье исследователей, которая опубликована в журнале New England Journal of Medicine 13 мая. При этом научно подтвержденных фактов о том, что человек может заразиться коронавирусом от кошки, нет.

Более того, ученые говорили о том, что человек, у которого есть домашний питомец, как правило переносит болезнь легче, потому что его иммунитет чаще сталкивается с различными вирусами и инфекциями.