Ученые сообщили о риске заражения людей коронавирусом от норки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Руководитель представительства Всемирной организации по охране здоровья животных Будимир Плавшич заявил о возможности инфицирования человека коронавирусом от зараженной норки.

"Недавние исследования на норковых фермах в Нидерландах показали, что в определенных условиях существует потенциальный риск инфицирования человека при контакте с зараженной норкой", - приводит слова Плавшича пресс-служба Россельхознадзора в четверг.

Плавшич отмечает, что "COVID-19 (возбудитель - SARS-CoV-2) широко распространился среди людей и иногда вызывает заражение животных".

Людям, инфицированным или имеющим подозрение на заражение SARS-CoV-2, рекомендуется применять меры биологической защиты и безопасности для ограничения контактов с животным-компаньоном и другими животными.

"При взаимодействии с животными и уходе за ними следует всегда соблюдать основные гигиенические меры, такие как мытье рук после обращения с животными, их кормом или предметами ухода, а также избегать поцелуев, облизывания или кормления с рук", - отмечает он.

Плавшич заявил о необходимости тестирования животных на новый коронавирус.

Во вторник пресс-служба Россельхознадзора подтвердила инфицирование в России новым коронавирусом кошки. Однако в ведомстве подчеркнули, что коронавирус от домашних животных-компаньонов человеку не передается. Нет и полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих, или кошки для него - это эпидемиологический тупик", говорилось в сообщении. Поэтому, отмечали в Россельхознадзоре, пока никаких мер в отношении животных принимать не нужно.