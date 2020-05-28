Депутаты Госдумы предложат ограничить российскую рекламу в Facebook

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении российской рекламы в социальной сети Facebook может быть внесен в Госдуму осенью, сообщил "Интерфаксу" его автор, член парламентского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

"Мы сейчас дорабатываем законопроект об ограничении российской рекламы в соцсети Facebook. По нашим подсчетам, объем выручки от российской рекламы в этой сети составляет несколько сотен миллионов рублей. Возможно, российский рынок не является ключевым для компании, но как бизнесмены они вряд ли захотят терять эти деньги", - сказал Горелкин.

Он отметил, что в рамках законопроекта будет предложено завести реестр недобросовестных рекламодателей, оператором которого мог бы стать Роскомнадзор. "Детали мы прорабатываем", - добавил Горелкин.

"Законопроект будет внесен в Думу, скорее всего, в осеннюю сессию", - уточнил депутат, добавив, что сейчас положения законопроекта обсуждаются с экспертным сообществом и на различных уровнях власти. "Мы видим, что он получает положительные отзывы", - отметил Горелкин.

Сигнал для Facebook

По мнению депутата, законопроект является сигналом для компании, что российское законодательство необходимо исполнять. Он пояснил, что ситуация, когда Facebook не имеет юридического лица в России, не локализует персональные данные россиян, не должна происходить, и будет иметь последствия.

"Мы знаем, что решение московского суда Facebook не исполнил и не выплатил 4 млн рублей. Twitter, насколько мне известно, пошел на контакт, взаимодействует с нашими властями. Заплатила ли это компания штраф по суду, мне пока неизвестно", - сказал Горелкин.

Он заметил, что механизм штрафов в отношении таких огранизаций, не исполняющих требования российского законодательства, безусловно, эффективен и должен быть, но нужны более действенные законы, "принуждающие такие компании к сотрудничеству".

Чем знаменит Горелкин

Горелкин известен как автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Законопроектом предусматривалось, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивалась 20% голосующих акций. Правительство в отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

После того, как законопроект Горелкина был в прошлом году внесен в Госдуму, совет директоров "Яндекса" 18 ноября 2019 года представил новую схему корпоративного управления. Главным нововведением стало создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от Сбербанка.

В материалах к собранию акционеров говорилось, что реструктуризация и создание фонда связано, в частности, с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании и вытекающими из этого рисками для них.

В феврале 2020 года законопроект был возвращен Горелкину на доработку.

Вопрос локализации данных российских пользователей Facebook и Twitter

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

Весной 2019 года Facebook и Twitter были оштрафованы судом за непредставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Тогда мировой участок Таганского района штрафовал компании на 3 тыс. рублей.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые усилили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. Теперь за подобные нарушения первичный штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный - от 6 до 18 миллионов.

В середине марта 2020 года вступили в силу решения судов об административных штрафах в 4 млн рублей в отношении Facebook и Twitter за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ. 60 дней, предусмотренные законом на оплату штрафов, истекли. Facebook не исполнил решение суда. Заплатил ли штраф Twitter, не известно. Обе компании пока не ответили на соответствующие запросы "Интерфакса".

В России за нарушение требования о локализации данных была заблокирована соцсеть LinkedIn, в 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.