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Депутат Горелкин не ждет ухода Facebook из России после ужесточения законов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Принятие поправок об ужесточении ответственности для иностранных IT-компаний за неисполнение российских законов не приведет к их уходу с рынка, считает член комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

"Опыт показывает, что никуда они не уйдут. Верховенство показателей финансовой отчетности здесь сохраняется, никто не отдаст долю на рынке. Компании настроены на диалог, они просто работают в тех условиях, которые мы им создали, и нужно все-таки эти условия менять. В частности, нужна законодательная норма, обязывающая их открывать локальные офисы. Не знаю, как она будет оформлена, но то, что она нужна - это очевидно. И над этим ведется работа", - сказал он.

По его словам, представители иностранных компаний говорят, что готовы открывать российские представительства. Но поскольку закон их это делать не обзывает, они этого не делают и отмечают, что отсутствие офиса не нарушает российское законодательство.

"Будет это прописано в законе - мы откроем, вот что они говорят. Собственно, здесь законодательная норма нам нужна",- добавил Горелкин.

По его выражению, у законодателей "нет цели их (такие компании) мочить, грубо говоря". "Есть цель все-таки договариваться с ними, поскольку они работают в России, зарабатывают деньги, они должны соблюдать российское законодательство, права наших граждан", - отметил он.

Депутат убежден, что "такой большой рынок, как Россия, заслуживает организации локальных офисов крупных IT-гигантов в нашей стране", а предложенный экспертами "инструмент оборотных штрафов (для принуждения к этому) - это один из инструментов, есть еще набор инструментов, которые сегодня рассматриваются".

Идею экспертов о замедлении трафика иностранных сервисов Горелкин считает наименее предпочтительной, а более эффективным - свое предложение об ограничении или полном запрете рекламы российских госкомпаний и ведомств в соцсетях.

"На первом этапе имеет смысл все-таки ограничить госкомпании и государственные ведомства в цифровой рекламе в социальных сетях, которые проповедуют, фактически, цифровой нигилизм в нашей стране. На втором этапе возможно в целом ограничить рекламную деятельность в России для этих компаний", - сказал депутат.

"Я считаю, что предложение об ограничении рекламы более жизнеспособно, потому что замедление трафика все-таки бьет по нашим гражданам, по пользователям социальных сетей. Конечно, это вызовет раздражение. Поэтому ухудшать положение для наших граждан нельзя, а ухудшать финансовую отчетность таких компаний мы должны, если они по отношению к нашей стране исповедуют колониальный подход", - добавил Горелкин.

Когда законопроект внесут в Госдуму, он сказать не смог.

Ранее "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, сообщил, что комитет, где работает Горелкин, разрабатывает такой законопроект, который в первую очередь коснется Facebook и Twitter. Депутаты хотят ужесточить для иностранных компаний наказание за неисполнение российских требований по хранению персональных данных, удалению противоправного контента и за неуплату налогов с деятельности на территории России.

Законопроект предусматривает повышение фиксированных штрафов и введение оборотных штрафов, а также применение технических мер, в том числе замедления трафика передачи данных, по решению суда. Депутаты хотят стимулировать эти компании открывать в России представительства и исполнять требование о хранении данных внутри страны.

Антон Горелкин Госдума Facebook Twitter Apple Google

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