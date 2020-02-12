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Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен автору на доработку

Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен автору на доработку
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в среду официально вернул депутату Антону Горелкину законопроект о значимых интернет-ресурсах.

В ноябре 2019 года Горелкин направил в комитет соответствующее письмо, в котором сослался на 112 статью регламента Госдумы, которая позволяет вернуть автору законопроект на доработку. Депутат также выразил готовность учесть замечания и предложения по законопроекту с целью его доработки до рассмотрения парламентариями в первом чтении.

"В моем случае так выглядит выбор между личными амбициями с одной стороны, и интересами индустрии, государства и общества - с другой", - так Горелкин тогда прокомментировал свое решение в телеграм-канале. Он также напомнил, что законопроект поддержан кабинетом министров, и при доработке обещал учесть замечания и предложения положительного правительственного отзыва.

Законопроект о значимых ресурсах

Проект закона, внесенного в Думу 26 июля 2019 года Горелкиным (фракция "Единая Россия"), определяет, что сайт, а также страница в интернете, информационная система и компьютерная программа, с помощью которых можно собирать информацию о пользователях на территории России, "могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Предусматривалось, что основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивалась 20% голосующих акций.

Позднее правительство в своем отзыве на законопроект Горелкина рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций.

После того, как законопроект Горелкина был в прошлом году внесен в Госдуму, совет директоров "Яндекса" 18 ноября представил новую схему корпоративного управления. Главным нововведением стало создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" "Яндекса" от ПАО Сбербанк.

В материалах к собранию акционеров говорилось, что реструктуризация и создание фонда связано, в частности, с опасениями государства по поводу иностранного влияния на крупные интернет-компании и вытекающими из этого рисками для них.

Антон Горелкин Госдума

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