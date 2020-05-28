Россельхознадзор будет судиться за клевету на своего руководителя

Иск будет подан к двум гражданам, которые жаловались на вымогательство чиновников в Генпрокуратуру России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сообщения некоторых СМИ о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора не соответствуют действительности, заявила пресс-служба ведомства. Россельхознадзор подаст иск в арбитражный суд за распространение "заведомо ложных сведений" и нанесение репутационного ущерба.

СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что польская компания "Млековита" пожаловалась в московскую полицию на то, что руководители ведомства, в том числе Сергей Данкверт, якобы вымогал у них крупную взятку за отмену запрета на поставки ее продукции в Москву. В частности, об этом сообщал информированный источник "Интерфакса".

Советник Данкверта Юлия Мелано рассказала, что ранее в Генпрокуратуру России поступали жалобы "от некого гражданина Сергеева Я.В." на вымогательство денег у "Млековиты". "В связи с этим Россельхознадзор на все поставленные вопросы дал соответствующие пояснения", - заверила она.

"В связи с нанесением репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органов государственной власти, а также распространению заведомо ложных сведений Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления", - объявила Мелано.

Она обратила внимание, что "в предыдущем обращении г-на Сергеева указывалась сумма в $5 млн. В информации СМИ, появившейся сегодня, эта сумма снизилась до $500 тысяч".

Иск будет подан к названным в обращении в Генпрокуратуру лицам, а именно Сергееву С.Я. и Есеневскому Н.В", уточнила она.

Мелано также объяснила, что отменить запрет на поставки молочной продукции из Польши невозможно, так как эти товары находятся под российским эмбарго, введенным в 2014 года в ответ на санкции США и Евросоюза.

"Несомненно, подобные заявления в СМИ имеют целью нанести репутационный ущерб главе Россельхознадзора", - уверена она.

По данным источника "Интерфакса", представитель "Млековиты", компании, которая занимается поставками молочной продукции, 27 мая подал в полицию Москвы заявление. В нем говорилось, что у руководителей "Млековиты" вымогали около полумиллиона долларов "за снятие ограничений на поставки компании в РФ". Среди лиц, которые якобы участвовали в вымогательстве, упоминаются Данкверт и другие чиновники службы. Полиция проверяет жалобу в установленном порядке.

Данкверт уже нашел себе адвоката: представлять его интересы в связи с этим разбирательством будет Анатолий Кучерена.