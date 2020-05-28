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Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки
Адвокат Анатолий Кучерена
Фото: Reuters

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена подтвердил, что будет представлять интересы главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и уже приступил к работе.

"Он обратился ко мне с просьбой представлять его интересы по делу о якобы вымогательстве у польской компании. Я уже заключил соглашение и приступил к работе", - сказал Кучерена в четверг "Интерфаксу".

По его словам, он уже запросил соответствующие материалы. "После ознакомления с ними мы примем решение о дальнейших наших действиях", - добавил адвокат.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник, в столичную полицию 27 мая поступило заявление от представителя польской компании "Млековита", специализирующейся на поставках молочных продуктов. В заявлении указывается, что у руководства компании вымогали сумму около полумиллиона долларов "за снятие ограничений на поставки компании в РФ".

Среди лиц, которые якобы участвовали в вымогательстве, упоминаются Данкверт и другие чиновники службы.

Столичная полиция проводит проверку данной информации в установленном порядке, сказал собеседник агентства.

Анатолий Кучерена Сергей Данкверт

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