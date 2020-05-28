В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кремле видели сообщения о заявлении польского предпринимателя в российскую полицию о вымогательстве взятки со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, информацию проверят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, насколько они (сообщения) достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно",- сказал Песков журналистам в четверг.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в столичную полицию в минувшую среду действительно поступило заявление от представителя польской компании "Млековита", специализирующейся на поставках молочных продуктов.

В заявлении указывается, что у руководства компании вымогали сумму около полумиллиона долларов "за снятие ограничений не поставки компании в РФ". Среди лиц, которые якобы участвовали в вымогательстве, упоминается Данкверт и другие чиновники службы.

Столичная полиция проводит проверку.