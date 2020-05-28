Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Источник сообщил о грозящем "Омбудсмену полиции" деле об оскорблении полицейского

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов может стать подозреваемым по третьему уголовному делу - возбужденному по факту оскорбления сотрудника полиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело возбуждено столичным главком Следственного комитета (СК) после проверки факта размещения в соцсети поста Воронцова с критикой в адрес сотрудника одного из подразделений московской полиции, который еще в апреле обратился с заявлением об унижении чести и достоинства.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей следствия.

МоскваСуд арестовал администратора "Омбудсмена полиции" Худякова за порнографиюЧитать подробнее

В свою очередь адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что защиту не уведомляли о возбуждении такого дела.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Тверской суд Москвы 8 мая арестовал Воронцова по обвинению в вымогательстве группой лиц в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году он потребовал у московского полицейского 300 тыс. рублей, угрожая выложить его личные фото в общий доступ. Когда тот отказался платить, компрометирующие его снимки были выложены в интернете.

Вину Воронцов не признает и считает уголовное дело местью за его общественную деятельность. Адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

22 мая в отношении Воронцова возбудили еще одно уголовное дело - о распространении порнографических материалов. По данным МВД, поводом стало заявление женщины с требованием "привлечь к ответственности лиц, распространивших в соцсетях ее интимные фотографии".

Омбудсмен полиции Владимир Воронцов

Новости по теме

Новости

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ решил тестировать новорожденных на коронавирус

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Обвинения против главы Россельхознадзора

Россельхознадзор будет судиться за клевету на своего руководителя

Обвинения против главы Россельхознадзора

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки
Обвинения против главы Россельхознадзора

В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Референдума об объединении Архангельской области и НАО в этом году не будет

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');