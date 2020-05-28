Источник сообщил о грозящем "Омбудсмену полиции" деле об оскорблении полицейского

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов может стать подозреваемым по третьему уголовному делу - возбужденному по факту оскорбления сотрудника полиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело возбуждено столичным главком Следственного комитета (СК) после проверки факта размещения в соцсети поста Воронцова с критикой в адрес сотрудника одного из подразделений московской полиции, который еще в апреле обратился с заявлением об унижении чести и достоинства.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием представителей следствия.

В свою очередь адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что защиту не уведомляли о возбуждении такого дела.

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Тверской суд Москвы 8 мая арестовал Воронцова по обвинению в вымогательстве группой лиц в крупном размере (ч. 2 ст. 163 УК РФ). По версии следствия, в 2017 году он потребовал у московского полицейского 300 тыс. рублей, угрожая выложить его личные фото в общий доступ. Когда тот отказался платить, компрометирующие его снимки были выложены в интернете.

Вину Воронцов не признает и считает уголовное дело местью за его общественную деятельность. Адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

22 мая в отношении Воронцова возбудили еще одно уголовное дело - о распространении порнографических материалов. По данным МВД, поводом стало заявление женщины с требованием "привлечь к ответственности лиц, распространивших в соцсетях ее интимные фотографии".