Главред "Медиазоны" и два журналиста "Эха Москвы" задержаны в Москве за пикеты

Они хотели поддержать журналиста Илью Азара, арестованного за одиночный пикет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - У здания ГУ МВД Москвы на Петровке полицейские задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и журналистов "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они хотели провести пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил 15 суток ареста за одиночный пикет.

⚡Журналистов "Эха Москвы" задержали на акции одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара



Фото: https://t.co/8InvnPwdYl



Новость: https://t.co/3oS7ElORCl pic.twitter.com/tMdbIrUBse — Эхо Москвы (@EchoMskRu) May 28, 2020

"Главред Медиазоны Сергей Смирнов задержан сразу же после выхода на пикет солидарности с Ильей Азаром у Петровки, 38", - сказали "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

После Смирнова была задержана Фельгенгауэр. Потом Плющев выложил в телеграм-канале фото всех троих в автозаке.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил в своем телеграм-канале и твиттере задержание журналистов.

"Наши сотрудники Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны. Они пошли на пикет в поддержку права Ильи Азара быть в одиночном пикете. Илье сегодня дали 15 суток", - заявил Венедиктов "Интерфаксу".

Азар 26 мая вышел на Петровку 38 с одиночным пикетом в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его задержали. В полиции ему выписали штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). Также на него был составлен протокол по статье 20.2 КоАП.

28 мая Тверской суд назначил ему 15 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). Его адвокат Михаил Бирюков намерен обжаловать это решение.