Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Главред "Медиазоны" и два журналиста "Эха Москвы" задержаны в Москве за пикеты

Они хотели поддержать журналиста Илью Азара, арестованного за одиночный пикет

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - У здания ГУ МВД Москвы на Петровке полицейские задержали главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова и журналистов "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева. Они хотели провести пикеты в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил 15 суток ареста за одиночный пикет.

"Главред Медиазоны Сергей Смирнов задержан сразу же после выхода на пикет солидарности с Ильей Азаром у Петровки, 38", - сказали "Интерфаксу" в правозащитном проекте "Апология протеста".

После Смирнова была задержана Фельгенгауэр. Потом Плющев выложил в телеграм-канале фото всех троих в автозаке.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов подтвердил в своем телеграм-канале и твиттере задержание журналистов.

"Наши сотрудники Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны. Они пошли на пикет в поддержку права Ильи Азара быть в одиночном пикете. Илье сегодня дали 15 суток", - заявил Венедиктов "Интерфаксу".

Азар 26 мая вышел на Петровку 38 с одиночным пикетом в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его задержали. В полиции ему выписали штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП столицы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности). Также на него был составлен протокол по статье 20.2 КоАП.

28 мая Тверской суд назначил ему 15 суток ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). Его адвокат Михаил Бирюков намерен обжаловать это решение.

Москва Сергей Смирнов Татьяна Фельгенгауэр Медиазона Эхо Москвы Илья Азар

Новости по теме

Новости

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

ЕГЭ в этом году пройдет без "базовой" математики

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ решил тестировать новорожденных на коронавирус

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Обвинения против главы Россельхознадзора

Россельхознадзор будет судиться за клевету на своего руководителя

Обвинения против главы Россельхознадзора

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки
Обвинения против главы Россельхознадзора

В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');