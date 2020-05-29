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Оператор Wi-Fi в московском метро разместит облигации на 3-5 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - АО "МаксимаТелеком", оператор публичного Wi-Fi в московском метро, планирует во втором квартале дебютировать на внутреннем долговом рынке с облигационным выпуском на 3-5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Облигации будут размещены по открытой подписке с офертой через 3 года. В компании рассчитывают, что выпуском заинтересуются инвесторы, которые работают с бумагами высокотехнологичных компаний, обеспечивающих цифровое развитие в различных отраслях экономики.

28 мая "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций "МаксимаТелекома" серии 001P объемом до 15 млрд рублей. Средства от размещения облигаций планируется направить на развитие бизнеса и рефинансирование текущей задолженности.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах РФ. Компания монетизирует собственную и партнерские сети Wi-Fi посредством продажи рекламы, демонстрируемой пользователям сетей.

Основными владельцами АО "МаксимаТелеком" являются предприниматели Сергей Асланян и Алеко Крихели. В октябре "Коммерсантъ" сообщал, что летом 2019 года "МаксимаТелеком" выкупила 23,75% собственных акций у УК НПФ "Благосостояние".

В феврале АКРА сообщало, что выручка "МаксимаТелекома" по итогам 2019 года увеличилась на 57% и составила 6 млрд рублей.

МаксимаТелеком Московский метрополитен Мосбиржа Сергей Асланян Алеко Крихели

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